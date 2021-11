A equipa de basquetebol do FC Porto perdeu, esta terça-feira, diante do Oradea, da Roménia, na quinta jornada do grupo H da Europe Cup.

Os dragões entraram a todo o gás e abriram uma vantagem de oito pontos logo aos 10 minutos, no entanto, no segundo período, permitiram a reviravolta. Na segunda parte, os romenos confirmaram a vitória: 67-58.

O Porto segue no segundo lugar, com sete pontos, os mesmos do Oradea.