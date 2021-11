Vencedora do US Open estreia-se no "top-20" do ténis mundial

A britânica Emma Raducanu, que conquistou o Open dos Estados Unidos, último torneio do Grand Slam da temporada de ténis, estreia-se, na atualização desta segunda-feira, no "top-20" do "ranking WTA.

Aos 18 anos, Raducanu consolida o estatuto de número um do Reino Unido com a subida à 20.ª posição da hierarquia mundial. Um grande feito na ainda curta carreira, que começou, precisamente, no US Open.

Um pouco mais acima, Paula Badosa também escreveu, esta segunda-feira, história pessoal, ao entrar no "top-10". O décimo lugar do "ranking" é a melhor classificação da carreira da espanhola, de 23 anos.

O "ranking" continua a ser liderado pela australiana Ashleigh Barty.

Francisca Jorge cai oito lugares, para a 386.ª posição, no entanto, mantém-se como melhor portuguesa da hierarquia mundial.