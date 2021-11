Sousas sobem em dia de novo número 3 do ténis mundial

Pedro e João Sousa mantêm, na atualização desta segunda-feira, a tendência de subida no "ranking" ATP de ténis, no dia em que há novo número três do mundo.

Pedro, número um nacional, escala três posições, para o 138.º lugar. João, número dois, ganha quatro lugares e passa a ser o 146.º classificado.

Ainda no "top-300", Frederico Silva cai cinco lugares, para 222.º e João Domingues cai dois, para 233.º, contudo, Nuno Borges sobe sete, para 256.º, e Gonçalo Oliveira escala 11, para 287.º.

No topo, o líder continua a ser o sérvio Novak Djokovic, no entanto, altera-se um dos escudeiros. O alemão Alexander Zverev sobe ao terceiro lugar, atrás do russo Daniil Medvedev, e o grego Stefanos Tsitsipas desce para quarto. O espanhol Rafael Nadal cai do "top-5", para sexto, por troca com o russo Andrey Rublev. Ainda no "top-10", o polaco sobe ao nono lugar, relegando o italiano Jannik Sinner para 10.º.