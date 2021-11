Ricky Rubio conduz Cavaliers à quarta vitória consecutiva

Os Cleveland Cavaliers obtiveram a quarta vitória consecutiva na NBA, na madrugada desta segunda-feira, na visita aos New York Knicks.

Ricky Rubio foi decisivo para o triunfo por 109-126, ao marcar 37 pontos, máximo de carreira. O base internacional espanhol assinou, aliás, um duplo-duplo, visto que acrescentou aos pontos 10 assistências.

Também foram importantes o duplo-duplo (18 pontos e 17 ressaltos) de Jarrett Allen e os 26 pontos de Evan Mobley e 16 de Darius Garland.

Nos Knicks, só brilharam Julius Randle, com 19 pontos (e sete ressaltos e sete assistências), Derrick Rose, com 17, e Evan Fournier, com 15.

Os Cavaliers posicionam-se acima da linha de acesso aos "play-offs" da Conferência Este, com um saldo de sete vitórias e quatro derrotas. Os Knicks estão logo abaixo, com seis vitórias e quatro derrotas.