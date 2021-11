Thomas Pieters conquista Portugal Masters em golfe

O golfista belga Thomas Pieters sagrou-se campeão da 15.ª edição do Portugal Masters, torneio do European Tour que decorreu no Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura.

Depois de partir para a última volta empatado na liderança com o francês Matthiew Pavon, o profissional belga, de 29 anos, conseguiu descolar da concorrência e conquistar o quinto título da carreira no Circuito Europeu com um agregado de 265 pancadas (68+64+65+68), 19 abaixo do Par e uma vantagem de dois “shots” sobre o trio que partilhou o segundo lugar.

Entre os portugueses, Ricardo Santos foi o melhor e, após totalizar 279 pancadas (70+69+71+69), cinco abaixo, terminou na 32.ª posição do “leaderboard”, no qual Vítor Lopes ficou em 61.º lugar, um degrau à frente de Tomás Gouveia.