Portugal perde com Senegal e termina Taça Intercontinental no quarto lugar

A Seleção portuguesa de futebol de praia perdeu 4-7 com o Senegal no jogo de atribuição do terceiro e quarto lugar da Taça Intercontinental.

Os golos da equipa das quinas no Dubai foram apontados por André Lourenço, Miguel Pintado, Elinton Andrade e Bernardo Lopes.

Portugal não contou com Bê Martins, Jordan Santos e Léo Martins, todos lesionados.

Já na primeira fase, o Senegal tinha derrotado os comandados de Mário Narciso.

Na final, a Rússia derrotou o Irão por 3-2.