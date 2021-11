Durant brilha na vitória dos Nets frente aos Hawks

Os Brooklyn Nets receberam e venceram os Atlanta Hawks, em casa, por 117-108, com brilharete de Kevin Durant.

O antigo MVP do campeonato registou 32 pontos, sete ressaltos e cinco assistências, numa das melhores prestações esta época de KD.

Nos Hawks, Trae Young, com 21 pontos, dez assistências e oito ressaltos, e De'Andre Hunter, com 26 pontos, lutaram contra a maré, mas não evitaram a derrota em Brooklyn. James Harden, dos Nets, apontou um duplo-duplo, com 16 pontos e 11 assistências e Joe Harris marcou 18 pontos e seis ressaltos.

Com este resultado, os Nets somam a quinta vitória em oito jogos e estão em quinto lugar da conferência este da NBA. Já os Atlanta Hawks estão com um registo de 4-4 e ocupam o 11º posto.

Outros resultados

Cleveland Cavaliers 107-104 Portland Trail Blazers

Indiana Pacers 111-98 New York Knicks

Orlando Magic 79-92 Boston Celtics

Philadelphia 76ers 103-98 Chicago Bulls

Washington Wizards 100-109 Toronto Raptors

Memphis Grizzlies 108-106 Denver Nuggets

Minnesota Timberwolves 115-126 Los Angeles Clippers

San Antonio Spurs 108-109 Dallas Mavericks

Golden State Warriors 114-92 Charlotte Hornets

Sacramento Kings 112-99 New Orleans Pelicans