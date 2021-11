Kitesurfer português parte com destino às Caraíbas no “maior desafio” da carreira

O kitesurfer português Francisco Lufinha partiu de Cascais, rumo às Caraíbas, onde prevê chegar dentro de quatro a seis semanas, a bordo de um trimaran movido apenas com energias limpas.

A Atlantic Mission consiste em tentar ir de Portugal continental às Caraíbas, naquele que é o “maior desafio” já enfrentado pelo português.

“A ideia de fazer esta travessia surgiu na minha última viagem, quando liguei os Açores a Lisboa. Quando estou no meio do mar muito tempo penso no que pode vir a seguir e foi aí que nasceu a ideia de ir até às Caraíbas”, disse Francisco Lufinha, detentor de três recordes mundiais de kitesurf.

Depois de se ter destacado no kitesurf, Lufinha percebeu que tinha atingido o limite e, por isso, decidiu juntar o kite ao barco à vela, onde começaram as suas aventuras no mar.

“Como sou velejador de origem e comecei no kite em 2001, resolvi juntar os dois, porque já não havia forma de fazer distâncias maiores. Trouxe o kite para o barco, numa tecnologia que ainda está em evolução”, sublinhou o kitesurfer.

Já com várias travessias no currículo, entre as quais a ligação do continente à Madeira, em 2015, Lufinha assume que este desafio é “mais exigente”.

“É um projeto que levou muito tempo a erguer, muita fé e muito suor. Há dois anos que estamos a preparar esta viagem, mas mesmo assim gostava de ter mais dez dias para testar. É muito mais exigente do que qualquer outra que fiz. Fisicamente, é ‘hardcore’ e psicologicamente vai exigir muito de mim”, perspetivou o português, que detém desde 2015 o recorde mundial da maior viagem de kitesurf sem paragens.