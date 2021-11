João Sousa vence jogo 1000 da carreira

João Sousa ainda teve de fazer horas extra, mas acabou por alcançar o triunfo no jogo 1000 da sua carreira no circuito mundial, em jogo da 1.ª ronda do Challenger de Tenerife, em Espanha. Foi a vitória 400 do tenista português em quadros principais.

O jogo com o ucraniano Vladyslav Orlov começou na terça-feira, mas, devido a falta de luz natural, só terminou na quarta-feira. Sousa entrou em "court" em vantagem, no terceiro set, depois de ter perdido o primeiro, por 5-7, e de ter vencido o segundo, por 6-3. Venceu o terceiro, por 3-1.

No entanto, o vimaranense, número 150 do mundo, não reentrou bem na partida e permitiu a aproximação de Orlov (424), motivado pela boa campanha realizada na qualificação. a partida foi decidida no "tie break", a favor de João Sousa, que segue para a 2.ª ronda, depois de vitória, com os parciais de 5-7, 6-3 e 7-6.