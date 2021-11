João sobe 23 lugares, mas o melhor português do "ranking" continua a ser Pedro Sousa

João Sousa escalou 23 lugares no "ranking" ATP, conforme a atualização desta segunda-feira. Ainda assim, continua a não ser o tenista português mais bem cotado: esse título mantém-se na posse de Pedro Sousa.

Finalista vencido do Challenger de Brest, no domingo, João Sousa passa, assim, a ocupar a 150.ª posição da hierarquia mundial. Pedro Sousa, que subiu dois lugares na lista, encontra-se agora na 141.ª posição.

Frederico Silva caiu 12 lugares e está mais longe do "top-200", em 2017.º. Gastão Elias desceu uma posição, para 226.º, e João Domingues quatro, para 231.º, ao passo que Nuno Borges continua em 263.º e Gonçalo Oliveira ascendeu um posto, sendo agora 298.º classificado.

O sérvio Novak Djokovic continua a ser o rei do ténis mundial, seguido do russo Daniil Medvedev e do grego Stefanos Tsitsipas. Este último tem menos de 700 pontos de vantagem para o alemão Alexander Zverev, quarto colocado, que este fim de semana conquistou o Open de Viena.

O italiano Jannik Sinner, que chegou às meias-finais em Viena, sobe ao nono lugar, a melhor classificação da carreira. O norte-americano Frances Tiafoe, finalista vencido, escalou oito degraus, para 41.º.