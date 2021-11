Jazz impõem terceira derrota seguida aos campeões da NBA

Os Utah Jazz impuseram, na madrugada desta segunda-feira, a terceira derrota consecutiva aos Milwaukee Bucks, por 95-107.

O arranque da época não está a ser nada fácil para os campeões da NBA. Desta feita, foi Donovan Mitchell, com 28 pontos, que deu música a Milwaukee. Também brilharam Mike Conley, com 20 pontos, Jordan Clarkson, com 15, Bojan Bogdanovic, com 14, e Rudy Gobert, que ficou mesmo à beira do duplo-duplo, com nove pontos e 13 ressaltos.

De nada valeram os 25 pontos de Giannis Antetokounmpo, os 18 de Greyson Allen (com cinco perdas de bola, porém) e os 15 de Bobby Portis pelos Bucks. O irmão de Giannis, Thanasis, não passou dos 10 pontos.

Os Utah Jazz continuam a liderar a Conferência Oeste, em igualdade com os Golden State Warriors, com um registo de cinco vitórias e uma derrota. Os Milwaukee Bucks estão apenas no 10.º lugar do Este, logo acima da linha dos "play-offs", com saldo de três vitórias e quatro derrotas.