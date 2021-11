Divulgada lista da seleção de andebol para duplo amigável

A Federação Portuguesa de Andebol divulgou, esta segunda-feira, uma lista com 18 jogadores convocados pelo selecionador Paulo Pereira para os jogos particulares com o Luxemburgo e a Alemanha, de preparação para a fase final do Europeu de 2022.

A comitiva portuguesa parte esta segunda-feira para o Luxemburgo, onde na quarta-feira defrontará a equipa anfitriã, antes de jogar com a Alemanha, na sexta-feira, ainda em solo luxemburguês, voltando a enfrentar a seleção germânica no domingo, em Dusseldorf.

Portugal vai disputar a primeira fase do Campeonato da Europa de 2022 integrado no grupo B, defrontando a Islândia, em 14 de janeiro, a Hungria, um dos países anfitriões do torneio, em 16, e os Países Baixos, em 18, sempre em Budapeste.

O Europeu de andebol de 2022, em que a Espanha defende o título conquistado em 2020, está agendado para decorrer entre 13 e 30 de janeiro, na Hungria (Budapeste, Debrecen e Szeged) e na Eslováquia (Bratislava e Kosice).

Na 15.ª edição do torneio continental, a seleção nacional cumprirá a sétima participação, depois das presenças em 1994 (12.º lugar), 2000 (sétimo), 2002 (nono), 2004 (14.º), 2006 (15.º) e 2020 (sexto).

Lista de convocados:

Guarda-redes: Diogo Valério, Gustavo Capdeville, Manuel Gaspar;

Pontas: Diogo Branquinho, Pedro Oliveira, Francisco Tavares, Miguel Alves;

Laterais: Alexandre Cavalcanti, André Gomes, Salvador Salvador, Angel Hernandez, Bélone Moreira;

Centrais: André Sousa, Miguel Martins, Rui Silva;

Pivôs: Luís Frade, Victor Iturriza, Tiago Sousa.