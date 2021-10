Futsal. Benfica e Sporting fazem o pleno na Champions

O Benfica goleou os eslovacos do Lucenec, por 10-1, e garantiu, com três vitórias, o pleno de triunfos no Grupo 1 da fase principal da Liga dos Campeões, disputado na Eslováquia.

Lucenec 1-10 Benfica

Ao intervalo: 0-4.

Marcadores:

0-1, Chishkala

0-2, Rómulo

0-3, Nilson

0-4, Jacaré

0-5, Robinho

0-6, Fits

1-6, Serbin

1-7, Bruno Cintra

1-8, Chishkala

1-9, Silvestre Ferreira

1-10, Afonso Jesus

Já o Sporting goleou os eslovenos do Dobovec por 6-1, e garantiu o primeiro lugar do Grupo 2 da fase principal da competição, que se disputou na Eslovénia.

Os campeões europeus já tinham assegurado, na quinta-feira, o apuramento para a ronda de elite, com a segunda vitória, mas ainda não tinham garantido matematicamente o estatuto de cabeça de série.

Dobovec 1-6 Sporting

Ao intervalo: 0-3.

Marcadores:

0-1, Cavinato

0-2, Ruiz

0-3, Cavinato

0-4, Guitta

1-4, Novak

1-5, Waltinho

1-6, Miguel Ângelo

O sorteio da fase seguinte realiza-se na próxima quarta-feira.