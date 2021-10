Velhos rivais. Knicks impõem primeira derrota aos Bulls

Os New York Knicks impuseram a primeira derrota da época aos Bulls, esta sexta-feira. Os velhos rivais triunfaram em Chicago por 103-104.

Chegou ao fim o melhor arranque dos Bulls desde 1996/97, quando ainda contavam nas suas fileiras com o mítico Michael Jordan. Depois de quatro vitórias consecutivas, a equipa de Chicago caiu perante os Knicks, com quem partilhara uma acesa rivalidade nas décadas de 80 e 90.

Após um primeiro período equilibrado, em que a liderança mudou duas vezes de mãos e as equipas estiveram empatadas em três ocasiões, os Knicks tomaram conta do jogo e chegaram a ter 13 pontos de vantagem. Nos minutos finais do último quarto, os Bulls reagiram, mas os visitantes conseguiram agarrar-se a uma magra diferença de um ponto.

Para este difícil triunfo, foram decisivos Kemba Walker e RJ Barrett, com 21 e 20 pontos, respetivamente, assim como Julius Randle, que assinou um duplo-duplo de 13 pontos e 16 ressaltos (a que acrescentou nove assistências). Derrick Rose ainda somou 12 pontos vindo do banco.

De nada valeram, portanto, os 25 pontos de Zach LaVine, os 22 de Nikola Vucevic e os 20 de DeMar DeRozan. Patrick Williams e Lonzo Ball, ambos com apenas seis pontos, estiveram abaixo das expectativas.

Os Knicks sobem, assim, à liderança da Conferência Este, seguidos dos Bulls, ambos com o registo de quatro vitórias e apenas uma derrota.