O tenista João Sousa derrotou o italiano Federico Gaio no Challenger de Brest e avança para as meias-finais do torneio.

João Sousa, atual 173 do “ranking” mundial venceu o número 151 do mundo por 6-3, 6-7 (5-7) e 7-6 (7-5), em 2h51.

Nas meias-finais, o vimaranense vai agora defrontar o francês Maxime Janvier, número 234 da hierarquia mundial.

Gaio tinha eliminado Frederico Silva neste torneio.