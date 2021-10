Lakers deixam escapar vantagem de 26 pontos em Oklahoma

Os Los Angeles Lakers somaram a terceira derrota em cinco jogos na NBA, na madrugada desta quinta-feira, depois de deixarem escapar uma vantagem de 26 pontos no reduto dos Oklahoma City Thunder.

Sem o lesionado LeBron James, os californianos arrancaram a todo o gás e, a mais de meio da segunda parte, tinham uma vantagem de 26 pontos sobre a equipa da casa. A partir daí, contudo, foi quase sempre a descer.

Na viragem do terceiro para o quarto períodos, os Thunder consumaram a reviravolta e, para cúmulo, ainda conseguiram fechar o encontro com mais oito pontos do que os Lakers, com o resultado final de 123-115. Foi a primeira vitória da época para a equipa da cidade de Oklahoma.

Para o triunfo, foram decisivos os 27 pontos de Shai Gilgeous-Alexander, o duplo-duplo (18 pontos e 10 assistências) de Josh Giddey, os 20 pontos de Darius Bazley, os 17 de Luguentz Dort e os 15 de Derrick Favors.

De nada valeram os 30 pontos de Anthony Davis e mais um triplo-duplo (20 pontos, 14 ressaltos e 13 assistências) do ex-Thunder Russell Westbrook, que foi expulso nos últimos segundos da partida.

Os Thunder continuam, ainda assim, na última posição da Conferência Oeste, com quatro derrotas e esta primeira vitória. Os Lakers encontram-se no nono lugar, com um registo de duas triunfos e três derrotas.

Todos os resultados:

Orlando Magic 111-120 Charlotte Hornets

Boston Celtics 107-115 Washington Wizards

Brooklyn Nets 93-106 Miami Heat

Toronto Raptors 118-100 Indiana Pacers

New Orleans Pelicans 99-102 Atlanta Hawks

Milwaukee Bucks 108-113 Minnesota Timberwolves

Oklahoma City Thunder 123-115 Los Angeles Lakers

Phoenix Suns 107-110 Sacramento Kings

Portland Trail Blazers 116-96 Memphis Grizzlies

Los Angeles Clippers 79-92 Cleveland Cavaliers