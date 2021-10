Valverde arruma bicicleta em 2022

O espanhol Alejandro Valverde confirma que para o ano vai fazer a última temporada como ciclista profissional.

“Digo-o com 100% de segurança: a próxima época vai ser a minha última como ciclista. Já chega. Ainda que eu esteja bem, não faz sentido prolongar mais a carreira”, disse Valverde em entrevista à Radiogaceta de los deportes.

O ciclista da Movistar garante que, em 2022, aos 42 anos, vai estar na Volta a Espanha, mas não na Volta a França. A participação no Giro está ainda em aberto.

Valverde é profissional desde 2002 e tem 130 vitórias no currículo, incluindo o título de campeão do mundo em 2018 e vencedor da Vuelta de 2009. Foi igualmente líder final do “ranking” UCI em 2006, 2008, 2014, 2015 e 2018.