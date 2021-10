Quase mil saltos em 3 minutos. Atleta recordista de 'rope skipping' ambiciona federação

Foi o desporto escolar que impulsionou a modalidade de Rope Skipping em Portugal, mais concretamente na vila de Caldas das Taipas, em Guimarães. João Vieira, 20 anos, foi um dos primeiros praticantes.

“Rope Skipping é uma modalidade que existe nos Estados Unidos há muito tempo, mas aqui em Portugal tem cerca de 10 anos. Começou com um professor nosso, Nuno Dias, que ensinou como desporto escolar. E criou um grupo, falou comigo e fui dos primeiros atletas a praticar a modalidade, andava eu no 5.º ano, na Escola EB2/3 Caldas das Taipas”, recorda João Vieira, que atualmente estuda Comunicação Multimédia no Instituto Politécnico da Guarda.



João Vieira, do Clube de Rope Skipping das Taipas – Molinhas, treina aos fins-de-semana, quando chega da Guarda. Mas as cordas andam sempre na mochila.

“Temos uma corda de vinil para as provas de 'freestyle', provas de coreografia de 1 minuto e 15 segundos, onde fazemos o maior número de acrobacias e truques com a corda; e depois temos a corda de aço, que é leve, e fazemos os saltos curvados, para vencer a prova de velocidade e resistência”, descreve, salientando que na prova de resistência de três minutos é ele quem detém o recorde nacional.

“Eu estou curvado a fazer a prova e é para dar tudo e nessa prova detenho o recorde nacional: 493 saltos, mas ao todo dá 986 saltos em 3 minutos”, garante. E como se faz a contagem de tanto salto? “É muito difícil contar. Contamos apenas quando o pé direito toca no chão e depois duplicamos esse valor. Temos um retângulo, temos de estar lá dentro e os júris à nossa volta”, explica.