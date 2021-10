Chicago Bulls não arrancavam tão bem desde Michael Jordan

Os Chicago Bulls estão a rubricar o melhor início de época na NBA desde 1996/97, quando ainda contavam com um certo Michael Jordan.

Com o triunfo da madrugada desta terça-feira sobre os Raptors, em Toronto, por 108-111, os Bulls somaram a quarta vitória em tantos jogos, algo que não conseguiam desde a penúltima temporada de "Air Jordan" na cidade ventosa (na altura, chegaram às 12 vitórias consecutivas).

A jogar contra a antiga equipa, DeMar DeRozan foi a grande estrela da partida, com 26 pontos. O extremo foi bem escudado por Zach LaVine (22 pontos), Nikola Vucevic (17), Lonzo Ball (15) e Troy Brown J.r (11).

Do lado dos canadianos, de pouco serviram os 22 pontos de OG Anunoby e os 18 de Gary Trent Jr., além dos duplos-duplos de Fred Van Vleet (15 pontos e 17 assistências) e Precious Achiuwa (11 pontos e 11 ressaltos).

Os Bulls mantêm a liderança da Conferência Este, com o melhor registo da NBA, 4-0, mais um triunfo do que os Golden State Warriors (3-0). Os Raptors estão em 13.º, com uma só vitória em quatro jogos (1-3).

Todos os resultados da noite:





Charlotte Hornets 129-140 Boston Celtics

Indiana Pacers 109-119 Milwaukee Bucks

Atlanta Hawks 122-104 Detroit Pistons

Brooklyn Nets 104-90 Washington Wizards

Miami Heat 107-90 Orlando Magic

Toronto Raptors 108-111 Chicago Bulls

Minnesota Timberwolves 98-107 New Orleans Pelicans

Denver Nuggets 87-99 Cleveland Cavaliers

Los Angeles Clippers 1116-86 Portland Trail Blazers