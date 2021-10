Hóquei em patins. Benfica vence sob olhar atento de Rui Costa

O Benfica recebeu e venceu o Óquei Barcelos, por 6-4, em partida da oitava jornada da liga portuguesa de hóquei em patins.

Carlos Nicolía, com um "bis", Diogo Rafael, Fernando Dario, Gonçalo Pinto, Edu Lamas e Pablo Álvarez marcaram os golos da vitória encarnada, que colocaram ponto final na série de três vitórias seguidas.

Rui Costa, presidente do Benfica, esteve no pavilhão a assistir ao jogo.

O Benfica sobe ao sétimo lugar da tabela, com 12 pontos, ainda atrás do Óquei Barcelos, que continua no quarto lugar, com 15 pontos.