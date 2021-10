À terceira é de vez para os Lakers, mas não para os Warriors

À terceira foi de vez para os Los Angeles Lakers. A equipa de LeBron James conquistou a primeira vitória da temporada, na madrugada desta segunda-feira, diante dos Memphis Grizzlies, por 121-118.

King James fez 19 pontos, contudo, foi "ofuscado" pelos colegas. Carmelo Anthony amealhou 29 pontos e Anthony Davis 22, e Russell Westbrook assinou um duplo-duplo de 13 pontos e 13 assistências.

De pouco valeu a grande exibição de Ja Morant pelos Grizzlies, com um duplo-duplo de 40 pontos e 10 assistências. Steven Adams também rubricou um duplo-duplo, este de 14 pontos e 16 ressaltos.

Os Lakers foram a única equipa da noite a vencer em casa.

Warriors somam três em três

À terceira não foi de vez para os Golden State Warriors, que fizeram o pleno neste início da época com a terceira vitória consecutiva. Bateram os Sacramento Kings, estes ainda sem Neemias Queta, por 107-119.

Stephen Curry voltou a brilhar, com um duplo-duplo de 27 pontos e 10 assistências. Foi bem escudado por Jordan Poole, que acrescentou 22 pontos, Andrew Wiggins, com 17 pontos, e Draymond Green, com 14.

Do lado dos Kings, que ainda não estrearam Neemias Queta, de nada valeram os 24 pontos de Harrison Barnes e os 22 de Davion Mitchell, além do duplo-duplo (16 pontos e 11 ressaltos) de Richaun Holmes.

Os Warriors lideram a classificação da Conferência Oeste, com um salto de três vitórias em três jogos. Grizzlies e Lakers estão em quinto e nono, respetivamente, em zona de "play-offs", e os Kings em 11.º, logo abaixo.

Todos os resultados:

Brooklyn Nets 95-111 Charlote Hornets

New York Knicks 104-110 Orlando Pride

Houston Rockets 97-107 Boston Celtics

Oklahoma City Thunder 103-115 Philadelphia 76ers

Sacramento Kings 107-119 Golden State Warriors

Los Angeles Lakers 121-118 Memphis Grizzlies