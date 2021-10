Maria Martins fechou a sua participação no Campeonato do Mundo de Ciclismo de Pista com o sexto lugar na prova por pontos.

A ciclista lusa já tinha conseguido o quinto lugar na prova de omnium.

Nos primeiros dias do Mundial de Roubaix, a atleta olímpica falhou por lesão as provas de “scratch” e de “eliminação”.

Ainda este domingo Iuri Leitão e Rui Oliveira disputam a final de “Madison”.