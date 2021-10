Filipa Martins termina inédita final de paralelas assimétricas em oitavo

Filipa Martins concluiu, este sábado, a melhor classificação de sempre da ginástica artística portuguesa, ao terminar na oitava posição a final de paralelas assimétricas dos Mundiais, que decorrem no Japão.

A ginasta lusa, a mais velha entre as 24 finalistas em competição, com 25 anos, somou 14.066 pontos. A mera presença de Filipa Martins na final já era um feito inédito na história portuguesa da modalidade.

Wei Xiaoyuan, ginasta chinesa, sagrou-se campeã, à frente da brasileira Rebeca Andrade e Luo Rui, que também competiu pela China.

Filipa Martins tinha sido 17.ª classificada no mesmo aparelho nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, também no Japão, ficando à porta da final.

Termina, assim, a melhor participação portuguesa de sempre nos Mundiais de ginástica artística. Filipa Martins já tinha feito história ao terminar a final do concurso completo ("all around") no sétimo lugar.

[notícia atualizada às 15h48]