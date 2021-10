Benfica conquista oitava Supertaça feminina

O Benfica venceu o CACO, por 3-1, e conquistou a Supertaça feminina de hóquei em patins pela oitava vez consecutiva.

Os golos das águias foram apontados por Marlene Sousa, Maria Sofia Silva e a reforço Cata Flores.

Pelo CACO descontou Sara Fernandes, na recarga a um livre direto.

No pavilhão de Alverca, as encarnadas – campeãs nacionais – tiveram muitas dificuldades para bater Ana Rita Sequeira, a guarda-redes do CACO, apesar do domínio intenso.

O presidente Rui Costa esteve nas bancadas a assistir à partida e comemorou o triunfo benfiquista com as jogadoras.