Parlamento congratula seleção de futsal por título mundial

Esta sexta-feira, em sessão plenária do parlamento, o voto de congratulação pela conquista do Mundial de futsal, proposto pelo presidente da AR, Eduardo Ferro Rodrigues, foi aprovado por unanimidade.

Portugal sagrou-se no início do mês, pela primeira vez, campeão do mundo, ao vencer por 2-1 a Argentina na final, disputada em Kaunas, na Lituânia, a 03 de outubro.

A Assembleia da República (AR) congratulou, esta sexta-feira, a seleção nacional masculina de futsal pela “brilhante prestação” no Mundial, no qual se sagrou campeã. Um título que “honrou o desporto português e os portugueses”.

A seleção nacional de futsal junta o título de campeão mundial ao de campeão europeu, título alcançado em 2018. Algo que, de acordo com o mesmo voto, confirma "a excelência dos nossos atletas, bem como do trabalho sólido e consistente desenvolvido pela Federação Portuguesa de Futebol, os seus dirigentes e equipa técnica, na consagração do desporto nacional e das cores de Portugal”.

Além do título mundial coletivo, assinala-se a atribuição de galardões individuais a dois jogadores portugueses: “Ricardinho, capitão de Portugal, eleito Jogador do Torneio (Bola de Ouro), e Pany Varela, segundo melhor jogador (Bola de Prata) e segundo melhor marcador do campeonato (Bota de Prata), com oito golos.”

Portugal, que tinha como melhor resultado de sempre na competição o terceiro lugar alcançado em 2000, na Guatemala, tornou-se o quarto país a erguer o troféu, depois de Brasil, Espanha e Argentina, juntando o título mundial ao europeu, que conquistou, também pela primeira vez, em 2018, na Eslovénia.