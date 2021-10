Hóquei em patins. FC Porto derrota Benfica e acentua crise das águias

O FC Porto venceu o Benfica, por 4-3, na jornada 7 do campeonato de hóquei em patins.

Os golos dos dragões foram apontados por Carlo di Benedetto (3) e Gonçalo Alves.

Pelos encarnados descontaram Nicolia (2) e Lucas Ordonez.

Os azuis e brancos lideram o campeonato com 21 pontos e seguem com o pleno de vitórias no campeonato.

Já a equipa da Luz continua em crise e soma quatro derrotas em sete partidas, três derrotas consecutivas.

Classificação

1- FC Porto (48-20) 21 pontos

2- Oliveirense (27-17) 17

3- OC Barcelos (42-24) 15

4- SC Tomar (25-22) 14

5- Sporting (32-25) 13

6- Valongo (32-24) 12

7- Benfica (33-28) 9

8- HC Braga (23-24) 9

9- Juventude Viana (24-38) 7

10- Marinhense (26-44) 7

11- Parede (24-30) 6

12- Paço d’Arcos (20-32) 5

13- Turquel (19-31) 4

14- Sanjoanense (24-40) 0