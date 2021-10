Filipa Martins conquista histórico sétimo lugar nos Mundiais de ginástica artística

Filipa Martins terminou a final de "all around" dos Mundiais de ginástica artística num inédito sétimo lugar, esta quinta-feira.

Trata-se do melhor resultado de sempre da ginástica portuguesa no concurso completo. A atleta do Acro Clube da Maia, de 25 anos, leva um diploma de Kitakyushu, no Japão, depois de ter averbado 52.199 pontos.

A medalha de ouro foi para a russa Angelina Melnikova, com 56.632 pontos. A prata e o bronze foram conquistados pelas norte-americanas Leanne Wong (56.340 pontos) e Kayla Cello (54.566), respetivamente.

Filipa Martins já fizera história na presente edição dos Mundiais, ao apurar-se para a final de barras assimétricas, um feito inédito. Final marcada para sábado, 23 de outubro, entre as 10h25 e as 11h00.