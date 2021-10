Maria Martins lesionada falha primeiras provas do Mundial

A ciclista Maria Martins está lesionada e vai falhar, pelo menos, as provas de scratch e de eliminação no Campeonato do Mundo de pista.

A portuguesa foi avaliada pelo diretor clínico da Federação Portuguesa de Ciclismo, Filipe Lima Quintas, e foi declarada inapta para competir, devido a uma pequena lesão, que causa desconforto ao pedalar.

A comitiva lusa tudo fará para recuperar a atleta para o concurso olímpico de omnium, agendado para sexta-feira.

A estreia de Portugal no Campeonato do Mundo, que decorre em Roubaix, em França, fica, assim, a cargo de Rui Oliveira, que, esta quinta-feira, vai competir em scratch, prova em que se sagrou campeão europeu, há duas semanas.