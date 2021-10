Filantropa e recordista Maria Conceição participa em dois triatlos longos em Portugal

A filantropa Maria Conceição, multirrecordista mundial e primeira portuguesa a conquistar o Evereste, vai tentar completar dois triatlos longos em Portugal este fim de semana, num desafio que qualifica de “regresso” após uma lesão contraída há três anos.

A antiga assistente de voo vai participar num evento "Ironman" completo em Cascais, no sábado, que consiste numa prova de natação de 3,8 quilómetros, seguida por 180 quilómetros de ciclismo e uma corrida de 42,2 quilómetros, equivalente a uma maratona.

No dia seguinte, está inscrita para participar na mesma cidade num "meio Ironman", que tem as mesmas provas, mas com metade da distância para cada uma.

“Há quase um ano, fiz uma cirurgia complicada no joelho. A minha última tentativa de escalar o Monte Denali em 2018 causou uma grave lesão no joelho”, contou à agência Lusa a partir do Dubai, onde reside.

Nadar, pedalar, correr e andar por uma boa causa

A portuguesa está a acelerar, 11 meses depois, a recuperação física e mental para tentar salvar a Fundação Maria Cristina, que fundou em 2005 para ajudar crianças pobres do Bangladesh e que precisa de fundos.

Ao longo de 16 anos, ajudou mais de 100 famílias e mais de 600 crianças com bolsas de estudo.

"Recentemente, comecei um novo projeto para restabelecer cinco famílias de mães solteiras e nove filhas pequenas no Dubai, para encontrar um trabalho decente para as mães, para que possam sustentar as filhas na escola e na universidade. Se elas ficarem no Bangladesh, nunca terão essas oportunidades”, justifica.

A dificuldade em caminhar indica que Maria Conceição terá de caminhar parte da corrida no sábado, com o desafio de completar dentro dos mínimos exigidos para não ser desqualificada, e depois fazer a segunda prova no domingo quase sem tempo de recuperação.

"Ainda não estou na plena força, mas espero ter acumulado força suficiente para completar o desafio”, confiou à Lusa.

Uma portuguesa que é mesmo a melhor do mundo

A portuguesa começou a fazer desafios físicos para angariar fundos para a Fundação e em 2013 tornou-se na primeira mulher portuguesa a subir ao cume do monte Evereste, o mais alto do mundo.

Em 2017, bateu sete recordes mundiais por completar seis triatlos "Ironman" em seis continentes diferentes em apenas 56 dias e, em 2018, chegou ao Polo Sul, também inédito para uma mulher portuguesa.

Também alcançou o Polo Norte, em 2011, completou maratonas e ultra-maratonas e subiu a vários dos picos mais altos do mundo, incluindo o Monte Vinson, na Antártica.