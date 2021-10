NBA regressa com um português em estreia e com polémica na vacinação

A NBA regressa esta madrugada para a 75.ª temporada da sua história e, pela primeira vez, com um português em competição.

Neemias Queta formou-se no Barreirense e no Benfica e mudou-se para os Estados Unidos da América em 2018 para a universidade de Utah. Depois de três temporadas, foi escolhido na 39ª posição do "draft" para os Sacramento Kings.

Apesar de ter sido incluído nas escolhas, os Kings assinaram um contrato "de duas vias" com o poste português, o que significa que poderá ser usado na NBA ou na G-League, a liga de desenvolvimento.

"Acredito que vou representar Portugal da melhor maneira possível mas com isso vem também uma grande responsabilidade. Estou muito entusiasmado por ser aquele que lançou as âncoras e vou continuar a trabalhar", disse o novo número 88 dos Kings, depois de ter sido escolhido.

Neemias foi utilizado na pré-época dos Kings e jogou alguns minutos contra os Portland Trail Blazers e registou dois pontos e um ressalto. Do atual elenco de 20 jogadores, o técnico dos Kings vai ter que cortar cinco antes de iniciar a época regular da NBA, que tem início a 19 de outubro.



Paulo Silvestre, coordenador do Barreirense na altura que Neemias Queta deu os primeiros passos no basquetebol, diz que ninguém conseguia prever que o português chegasse à NBA.



"Não é justo dizer que alguém, naquela altura e durante a formação, poderia imaginar que ele ia chegar ao ponto em que está”, confessa o antigo dirigente, em entrevista à Renascença. “Sabíamos é que era um miúdo fantástico”.

Muito “acarinhado por toda a gente” no clube, Neemias completou a formação no Barreirense, mas manteve os laços criados, incluindo com Paulo Silvestre, com quem ainda mantém ligação: “Ele acreditou. Sempre sonhou, mas foi o que acreditou mais nele próprio. O sucesso dele vem daí, de acreditar no sonho” e de ter “a ponta de sorte que é preciso”.