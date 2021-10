Filipa Martins é a primeira portuguesa numa final por aparelhos do Mundial

Filipa Martins garantiu presença, esta terça-feira, nas finais "all-around" e de paralelas assimétricas, feito inédito para a ginástica portuguesa, nos Mundiais de artística, que decorrem em Kitakyushu, no Japão.

A ginasta olímpica tornou-se a primeira portuguesa a garantir presença numa final por aparelhos em Mundiais de ginástica artística, ao terminar a qualificação do concurso de paralelas assimétricas no oitavo lugar, com 14.133 pontos. Filipa Martins tinha sido 17.ª classificada no mesmo aparelho nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

A ginasta portuguesa assegurou também presença no concurso completo, com a sexta posição na qualificação, com 53.032 pontos.

As estreantes Maria Mendes e Rafaela Ferreira terminaram a qualificação para o concurso completo nas 39.ª (47.033) e 52.ª (43.698) posições, respetivamente.

As competições masculinas, em que Portugal participa com Bernardo Almeida, José Nogueira e Guilherme Campos, começam esta terça-feira.