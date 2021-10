Benfica e Sporting vencem na Europa do andebol

ANDEBOL - Liga Europa EHF

1ª Jornada

Grupo B

Lemgo (Alemanha) 29-30 Benfica

Intervalo: 16-14

Melhores marcadores: Ole Rahmel, Demis Grigoras do Benfica e Bjarki Elisson do Lemgo, todos com 7 golos

Na segunda jornada, no dia 26 de outubro, o Benfica recebe os russos do Chekhovshiye Medvedi.

Grupo D

Sporting 29-28 Kadetten Schaffhausen (Suíça)

Intervalo: 9-12

Melhor marcador do encontro: Samuel Zehnder do Kadetten Schffhausen com 9 golos, pelo Sporting foi o Mamadou Gassama com 8 golos

Na segunda jornada, no dia 26 de outubro, o Sporting desloca-se até à Hungria para defrontar o Tatabanya.