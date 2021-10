João Sousa mais perto de Pedro, que se afasta do "top-100"

João e Pedro Sousa continuam numa corrida à parte, no "ranking" ATP, pelo título de número um do ténis português.

Esta segunda-feira, João Sousa, que chegou às meias-finais do Challenger de Alicante, subiu seis lugares, para a 176.ª posição. Ficou mais perto de Pedro, que caiu 12 degraus e está mais longe do "top-100", em 144.º.

Quem também caiu 12 lugares foi Frederico Silva, que passou a ser o número 205 da hierarquia e, assim, deixou Portugal com apenas dois tenistas entre os 200 melhores do mundo. Gastão Elias perdeu três posições, para 222.º, ao passo que João Domingues ascendeu oito e é agora 224.º. Nuno Borges, que atingiu os quartos de final em Alicante, escalou cinco postos, passando a ocupar a 268.ª posição do "ranking".

A tabela global continua a ser liderada pelo sérvio Novak Djokovic, seguido do russo Daniil Medvedev e do grego Stefanos Tsitsipas. Houve duas mudanças relevantes no topo: o espanhol Rafael Nadal ascendeu a quinto, atrás do alemão Alexander Zverev, por troca com o russo Andrey Rublev, agora sexto; e Roger Federer caiu do "top-10", para 11.º - subiram o norueguês Casper Ruud, nono, e o polaco Hubert Hurcakz, 10.º.

Cameron Norrie, vencedor do torneio Masters 1.000 de Indian Wells, escalou 11 posições e passou a ser o número 15 do mundo. Trata-se da melhor classificação da carreira do tenista britânico, de 26 anos.