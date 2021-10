Europeu de futsal. Portugal conhece adversários na fase de grupos

A seleção portuguesa de futsal, campeã europeia e mundial, ficou integrada no grupo A do Euro 2022, em conjunto com os anfitriões Países Baixos, Ucrânia e o vencedor do "play-off" entre Sérvia e Bielorrússia, ditou o sorteio realizado hoje.

Portugal, que vai defender o título conquistado em 2018, na Eslovénia, integrou o pote 1 do sorteio realizado em Zeist, destinado às seleções mais bem posicionadas no ranking da UEFA, no qual se incluíam também a Espanha, recordista de títulos na prova, com sete troféus, a Rússia, campeã em 1999, e o Cazaquistão.

A equipa lusa, que alcançou também um segundo lugar na prova, em 2010, e dois quartos, em 2007 (numa edição realizada em Portugal) e 2014, vai disputar em Amesterdão e Groningen os jogos do grupo A da fase final do Europeu, que decorrerá entre 19 de janeiro e 06 de fevereiro de 2022.

"É um grupo muito interessante, mas nós temos as nossas aspirações e sabemos muito bem o que queremos. Estamos aqui a conhecer os nossos adversários. Sem estar totalmente definido o grupo, é aguardar e ligar o ‘chip’ de planeamento e organização", disse o selecionador nacional ao Canal 11.