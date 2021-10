Chicago Sky dão a volta a cinco minutos do fim e vencem WNBA pela primeira vez

As Chicago Sky venceram a WNBA, Liga feminina norte-americana de basquetebol, pela primeira vez, esta segunda-feira, ao derrotarem as Phoenix Mercury, por 80-74, fechando a série da final em 3-1.

Aos 35 anos, Candace Parker, considerada uma das melhores jogadoras da história, assinara por Chicago, no início da época, declarando que regressava à cidade onde crescera para vencer. Dito e feito.

Ao quarto jogo da série, a uma vitória de conquistarem um título inédito e improvável, dado que tinham sido apenas a sexta melhor equipa da fase regular, as Chicago Sky entraram no último quarto a perder por nove pontos. A quatro minutos e 42 segundos do fim, perdiam por sete (65-72).

Porém, em menos de quatro minutos, não só recuperaram como deram a volta e, a 45.8 segundos da buzina, venciam por quatro pontos (76-72).

Taurasi impotente perante Parker, Quigley e Vandersloot

Diana Taurasi, das Mercury, ainda ganhou três lançamentos livres, no entanto, falhou um - que teria colocado Phoenix a um ponto - e, mesmo ao cair do pano, Courtney Vandersloot selou o triunfo das anfitriãs.

Apesar dos 28 pontos de Brittney Griner e dos 16 pontos, cada, de Taurasi e Skylar Diggins-Smith, as Phoenix Mercury perderam o título.

Para tal contribuíram os duplos-duplos de Vandersloot (10 pontos e 15 assistências) e Parker (16 pontos e 13 ressaltos), assim como os 26 pontos de Allie Quigley, mais os 10 acrescentados por Kahleah Cooper.