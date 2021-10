Cameron Norrie e Paula Badosa conquistam Indian Wells

Cameron Norrie e Paula Badosa tornaram-se, na madrugada desta segunda-feira, os novos campeões de Indian Wells.

Na final do quadro masculino, o tenista britânico, então número 26 do mundo (subiu para 15.º com esta vitória) operou a reviravolta sobre o georgiano Nikoloz Basilashvili, 27.º colocado do "ranking" ATP (agora 16.º), em três "sets", por 3-6, 6-4 e 6-1, em uma hora e 49 minutos.

A final do quadro feminino foi bem mais longa: a espanhola Paula Badosa, anteriormente a número 27 da hierarquia mundial (agora 13.ª), precisou de três "sets" e dois "tie breaks" para derrotar a bielorrussa Victoria Azarenka, 32.ª WTA (agora 26.ª) por 7-6(5), 2-6 e 7-6(2), em exatamente três horas e quatro minutos - nem mais um segundo.

Paula Badosa é a primeira tenista espanhola da história a vencer o torneio feminino de Indian Wells. Tanto ela como Norrie conquistaram pela primeira vez na carreira um torneio de categoria Masters 1.000.