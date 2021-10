Lídia Moreira. “Estamos prontas para estes três jogos”

A pivot de futsal Lídia Moreira não tem dúvidas: “Temos um lugar no Campeonato da Europa para conquistar, sabemos que o merecemos e agora está na altura de o provarmos dentro de campo".

A seleção nacional de futsal vai disputar três partidas para a fase de apuramento, na Croácia, e só o primeiro lugar no grupo interessa.

"Sabemos do nosso valor e temo-lo provado cada vez que disputamos um encontro pela Seleção Nacional. Somos atuais vice-campeãs da Europa e sabemos que melhorámos desde então, o que não significa que os próximos jogos sejam fáceis. Bem pelo contrário, serão encontros contra equipas aguerridas, fortes fisicamente e cabe a nós tornar as partidas mais fáceis. Há sempre arestas a limar e espaço para crescer e é isso que temos estado a fazer. Estamos prontas para estes três jogos", refere Lídia Moreira.

A jogadora do Novasemente está muito feliz por estar entre as 12 escolhidas por Luís Conceição.

"Representar a Seleção Nacional do nosso país é um enorme motivo de orgulho, porque significa que estamos no leque de melhores jogadoras de uma nação. Tanto eu como as minhas colegas temos noção disso e procuramos demonstrar que somos merecedoras do lugar, deixando tudo em campo”, acrescentou.

A competição vai decorrer em Karlovac, na Croácia. Polónia e Eslovénia são os outros adversários. A equipa das quinas procura vencer o grupo para garantir presença nas quatro finalistas.