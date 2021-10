Bárbara Timo vence Grand Slam de Paris em judo

A portuguesa Bárbara Timo conquistou o Grand Slam de Paris em judo, na primeira grande prova na nova categoria de peso.

Na final, contra Lucy Renshall, judoca britânica, número 14 do mundo, Timo venceu no "ponto de ouro" graças a um "wasari".

É a primeira medalha para a judoca do Benfica desde que, após uma depressão, decidiu mudar de categoria de peso, dos -70 para os -63kgs.

Até à final, a judoca lusa eliminou Gankhaish Bold (22 do mundo), Cristiana Cabana (23) e Angelika Szymanska (38).

Barbara Timo, de 30 anos, é a terceira a conquistar o ouro no Grand Slam, em Paris, depois de Telma Monteiro e Pedro Soares.

Também este sábado, Catarina Costa foi quinta nos combates de -48kgs.

Os restantes judocas portugueses no primeiro dia do evento foram eliminados no primeiro combate.