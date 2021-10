O português João Sousa foi derrotado nas meias-finais do torneio de ténis de Alicante, em Espanha, pelo francês Constant Lestienne.

João Sousa, atual 182 do mundo, perdeu contra o número 258 do “ranking” ATP em dois sets com os parciais 4-6 e 6-7.

Na outra meia-final, o também francês Grenier levou a melhor sobre Otte.