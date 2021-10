Bárbara Timo vence Grand Slam de Paris em judo

A portuguesa Bárbara Timo conquistou o Grand Slam de Paris em judo, na primeira grande prova na nova categoria de peso.

Na final, contra Lucy Renshall, judoca britânica, Timo venceu no "ponto de ouro".

É a primeira medalha para a judoca do Benfica desde que, após uma depressão, decidiu mudar de categoria de peso, dos -70 para os -63kgs.

Também este sábado, Catarina Costa foi quinta nos combates de -48kgs.

Os restantes judocas portugueses no primeiro dia do evento foram eliminados no primeiro combate.