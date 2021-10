O português Nuno Borges perdeu nos quartos de final do torneio de ténis de Alicante.

Nuno Borges, 273 do “ranking” mundial, foi derrotado em três sets com os parciais de 6-4, 3-6 e 6-4 pelo francês Hugo Grenier, número 203 do mundo.

Já antes, João Sousa tinha eliminado o também português Frederico Silva na mesma fase da prova.