Trio de tenistas portugueses chega aos "quartos" em Alicante

João Sousa, Nuno Borges e Frederico Silva garantiram presença nos quartos de final do Challenger de Alicante, esta quinta-feira.

Sousa, número 182 do mundo e oitavo cabeça de série do torneio espanhol, derrotou o indiano N. Sriram Balaji, 1323.º classificado do "ranking" ATP, em três "sets", pelos parciais de 6-2, 3-6 e 6-4.

Borges, 273.º colocado da hierarquia mundial, surpreendeu o espanhol Mario Vilella Martínez, número 173 mundial e sétimo pré-designado, com uma reviravolta. O português venceu por 3-6, 6-3 e 6-1.

Silva, número 193 do "ranking", só precisou de dois "sets" (com um "pneu" à mistura) para ultrapassar o alemão Mischa Zverev (irmão do campeão olímpico Alexander), 317.º ATP, pelos parciais de 6-2 e 6-0.

Haverá duelo de portugueses nos "quartos": João Sousa e Frederico Silva disputarão um lugar nas meias-finais. Nuno Borges defrontará o espanhol Feliciano Lopez (108.º ATP) ou o francês Hugo Grenier (203.º).

Certo é que haverá, pelo menos, um tenista português nas "meias".