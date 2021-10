Portugal empata aperitivo para a final do Europeu de hóquei

Portugal e Espanha empataram, a um golo, em jogo da fase de grupos do Europeu feminino de hóquei em patins, numa espécie de aperitivo para a final de sábado, que será disputada pelas duas as seleções.

A equipa das quinas já estava apurada para o jogo decisivo, ao passo que a "Roja" carimbou o passaporte neste jogo. Casarramona adiantou a Espanha, mas Raquel Santos empatou, ainda na primeira parte.

No outro jogo da noite, a França derrotou a Inglaterra, por 4-2, e garantiu presença no lugar de atribuição do terceiro lugar. Jogará com a Itália.

Na final, marcada para sábado, às 20h00, na Mealhada, Portugal tentará colocar um ponto final na hegemonia da Espanha, pentacampeã europeia (desde 2009), e conquistar o troféu pela primeira vez desde 2001.