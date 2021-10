FC Porto entra a perder na Taça da Europa de basquetebol

O FC Porto entrou a perder na fase de grupos da Taça da Europa de basquetebol, esta quarta-feira.

Os dragões saíram derrotados da deslocação ao recinto do Szolnoki, da Hungria, por 81-64. A vantagem ao intervalo era apenas de três pontos, no entanto, os húngaros não deram hipótese na segunda parte.

O Szolnoki lidera o grupo H da Taça da Europa, com dois pontos, os mesmos que o Légia de Varsóvia. O FC Porto ocupa a terceira posição, com um ponto, em igualdade com o CSM Oradea.