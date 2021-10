Escândalo no futsal. Quatro autogolos para fugir a adversário mais difícil

Uma partida de futsal feminino na Argentina está a correr mundo e pelas piores razões.

A vencer por 2-0, as jogadoras do Banfield marcaram quatro autogolos, a favor do Gimnasia.

O Banfield, equipa já qualificada para o “playoff”, avançou com esta atitude antidesportiva para fugir a um alegado emparelhamento mais difícil na fase final do campeonato.

No final da partida, o Gimnasia, equipa “beneficiada” com os quatro autogolos, condenou a atitude, garantindo que irá apresentar queixa.

As imagens não deixam dúvidas.