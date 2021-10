Basquetebol. Benfica perde partida europeia

O Benfica perdeu, esta terça-feira, contra os holandeses do Heroes Den Bosch, por 78-73, na primeira jornada do Grupo C da Europe Cup.

Os encarnados lideraram na maior parte do encontro, no pavilhão da Luz, mas a equipa visitante superiorizou-se nos minutos finais.

Betinho Gomes foi o melhor marcador das águias, com 16 pontos. Já no Heroes Den Bosch, Michael Kaz Carlson fez 29 pontos.

O próximo jogo europeu do Benfica será contra os russos do Parma Perm.

Benfica-Heroes Den Bosch, 78-73 (19-17;18-22; 20-14; 16-25)