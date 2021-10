Portugal goleia Inglaterra no Europeu de hóquei em patins

A seleção portuguesa de hóquei em patins entrou a golear no Campeonato da Europa feminino.

Na prova, que decorre no Luso, Portugal venceu a Inglaterra por 11-0.

Os golos da equipa das quinas foram apontados por Ana Catarina Ferreira (4), Sofia Moncóvio (2), Marlene Sousa (2), Maria Sofia Silva (2) e Rita Sofia.

Também na primeira jornada da prova, a Itália derrotou a França, por 3-0.

A Espanha é recordista com seis títulos - incluindo os cinco últimos, sendo que, nos derradeiros quatro, Portugal foi finalista -, seguida de Portugal, com três, Itália e Alemanha, com dois, e França, com um.



Hóquei em Patins Feminino - Campeonato da Europa

Pavilhão Municipal do Luso

1ª Jornada

França 0-3 Itália

Portugal 11-0 Inglaterra

Classificação

1- Portugal (11-0) 3 pontos

2- Itália (3-0) 3

3- Espanha (0-0) 0

4- França (0-3) 0

5- Inglaterra (0-11) 0

2ª Jornada 12 Out

Espanha - Itália 17h30

França - Portugal 20h00