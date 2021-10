Seleção recebida em festa após quatro medalhas no Europeu

A seleção de ciclismo de pista, que conquistou quatro medalhas no Europeu, foi recebida em festa no aeroporto.

O presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Delmino Pereira, esteve entre os adeptos que vitoriaram a comitiva nacional.

Portugal terminou o Campeonato da Europa de Grenchen, na Suíça, com quatro medalhas. Rui Oliveira sagrou-se campeão europeu de scratch, Iúri Leitão foi o segundo classificado e na corrida por pontos e João Matias conquistou a medalha de prata em eliminação. No último dia, a dupla Rui Oliveira e Iúri Leitão foi bronze no madison.

Também estavam na seleção: Maria Martins e Daniela Campos.