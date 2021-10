Portugal perde por 1 com vice-campeã do mundo

A Seleção feminina de andebol perdeu, em Paredes, contra a Espanha, por 23-22, na segunda partida de qualificação para o Campeonato da Europa.

A equipa das quinas bateu-se bem contra a vice-campeã do Mundo, marcou os dois primeiros golos do encontro, chegou a estar empatada várias vezes e desperdiçou o último ataque da partida.

Destaque para a jovem Maria Unjanque que, ao segundo jogo na Seleção principal, foi a melhor marcadora entre as portuguesas.

Ao intervalo, a Espanha vencia por 14-11, mas, no segundo tempo, Portugal "ganhou" 11-9.

Na primeira jornada, fora, Portugal foi derrotada por 34-24 na Hungria.

Após as duas primeiras jornadas do Grupo 5 de qualificação, Hungria e Espanha partilham a liderança, com seis pontos, ocupando as vagas de qualificação para a fase final do Europeu, seguindo-se Portugal e Eslováquia, ainda sem qualquer ponto.