Portugal conquistou, este sábado, uma medalha de bronze na prova de “madison” no Europeu de ciclismo de pista. A dupla de Iúri Leitão e Rui Oliveira somou 49 pontos, menos sete do que o duo belga e 11 do que o dos Países Baixos.

Esta foi a quarta medalha de Portugal nestes Europeus, depois do ouro de Rui Oliveira em “scratch”, da prata de João Matias na eliminação e do bronze de Iúri Leitão na corrida por pontos.

